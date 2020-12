Juve-Atalanta: tutti i numeri

TORINO – VERSO LA QUINTA La Juventus ha vinto le ultime quattro gare in tutte le competizioni e potrebbe registrare cinque successi di fila per la prima volta da gennaio 2020.

CLEAN SHEET ATALANTINI Dopo aver subito gol per 10 gare di fila, l’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre nella competizione.

SOLO 1 TRASFERTA PERSA L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 15 trasferte di campionato, 1-4 contro il Napoli a ottobre (9V, 5N).

JUVE, QUANTI GOL! Da inizio novembre 2020, solo il Bayer Leverkusen (32 reti in 10 partite) ha segnato più gol della Juventus (25 in altrettante gare) in tutte le competizioni tra le squadre dei top-5 campionati europei.

Con la rete di Rafael Tolói contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato, diventano 11 i marcatori dell'Atalanta in questa Serie A, più di qualsiasi altra formazione.