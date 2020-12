Juve-Atalanta, rifinitura mattutina per i bianconeri: Pirlo verso la conferma del 4-4-2

TORINO – “TUTTOJUVE.com” riporta gli aggiornamenti sulla seduta di rifinitura mattutina svolta dalla Juventus in vista della partita contro l’Atalanta, in programma questo pomeriggio alle 18:30.

Secondo quanto riportato dalla testata, il tecnico bianconero va verso la conferma del 4-4-2: in porta ci sarà Szczesny, in difesa – da destra verso sinistra – spazio a Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo; a centrocampo ritroviamo Ramsey sulla destra e Chiesa sulla sinistra, con Mckennie e Arthur in mezzo.

In attacco, invece, Pirlo si affiderà alla coppia Ronaldo-Morata.

