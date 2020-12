Juve-Atalanta, Pirlo: “Loro squadra top, dobbiamo stare attenti. Porto? Ci penseremo a Febbraio”

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani all’Allianz Stadium ospiterà l’Atalanta nell’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A. Andrea Pirlo, come da qualche settimana a questa parte, presenta la sfida ai microfoni di JTV. Qui su Juvenews.eu potrete seguire la diretta testuale dell’evento a partire dalle ore 17.00:

SULLA GARA- “Partita difficile contro una squadra molto forte, si è visto anche a livello europeo. Sarà dura da giocare per il loro atteggiamento e dovremo stare attenti”.

SUL RENDIMENTO DELL’ATALANTA- “Non sono stupito, stanno facendo vedere grandi cose da anni. Sono una nuova grande realtà a cui portare rispetto”.

SU GASPERINI- “Molto bravo, ha sempre fatto bene dove ha allenato. Il suo modo di giocare è molto marcato, le sue idee lo hanno portato a grandi risultati”.

SUL PORTO- “Abbinamento giusto. Agli ottavi le squadre sono tutte forti, abbiamo rispetto di loro e li affronteremo nel modo giusto. Ora però testa al campionato”.

SULLA CONTINUITA’- “Più che i risultati è cambiato l’atteggiamento. Affrontiamo tutte le gare allo stesso modo e, quando hai lo spirito di voler vincere, i risultati arrivano”.

SULLA CRESCITA- “Siamo cresciuti nella ricera del risultato attraverso un atteggiamento aggressivo. Dobbiamo migliorare sull’aspetto tecnico, sbagliamo ancora troppo in certe fasi”.

SULLE RICHIESTE- “Manca la concentrazione, se non stiamo collegati per 95 minuti le partite si complicano”.

SUGLI INFORTUNATI- “Chiellini e Demiral stanno recuperando, speriamo di riaverli a disposizione presto”.

SUL CAMPIONATO- “E’ strano, ma con il Covid e gli impegni ravvicinati si è equilibrato tutto e le gare vanno affrontate con la giusta mentalità. Le squadre sono tutte forti, non pensano a difendere. Serve mentalità giusta per non andare incontro a brutte sorprese”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<