Juve-Atalanta, i precedenti: solo 4 vittorie nerazzurre a Torino

TORINO- Dopo il successo di Genova, la Juve tornerà in campo già domani per sfidare l’Atalanta all’Allianz Stadium. I precedenti a Torino parlano di un bilancio nettamente favorevole alla squadra bianconera, che ha ottenuto 38 successi in 58 partite giocate nel massimo campionato. 16 sono i pareggi, incluso quello della scorsa stagione (2-2 con doppietta di Ronaldo e gol di Zapata e Malinovskyi), con sole 4 affermazioni bergamasche. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<