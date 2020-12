Juve-Atalanta: dopo lo sfogo, allenamento in gruppo per il Papu

TORINO – Che a Bergamo spiri un vento freddo, anzi gelido, tra Giampiero Gasperini e il Papu Gomez non è ormai più una novità: dopo i 90′ di panchina contro la Fiorentina e le parole amletiche del tecnico in conferenza stampa, questa mattina è arrivato anche lo sfogo del giocatore sul suo profilo Instagram.

“Cari tifosi atalantini, volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”: un pensiero breve, conciso, ma pungente quanto basta da far comprendere come il rapporto tra il numero 10 nerazzurro e l’Atalanta sia ormai ad un bivio.

Intanto, però, in vista della partita tra Juventus e Atalanta in programma mercoledì alle 18:30, l’argentino ha svolto regolarmente la seduta di allenamento di questa mattina insieme al resto della squadra.

