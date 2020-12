Juve-Atalanta, arbitra Doveri

TORINO- Dopo il successo di ieri sul Genoa, la Juve non avrà tempo per riposare. I bianconeri sono infatti attesi dall’impegno contro l’Atalanta di mercoledì sera, nel turno infrasettimanale della dodicesima giornata. La Lega Serie A ha designato Daniele Doveri per dirigere l’incontro, con Preti e Liberti come guardalinee e Mariani quarto uomo. Al VAR ci sarà Irrati, coadiuvato all’AVAR da Bindoni. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<