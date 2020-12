Juric ai microfoni di DAZN su Lovato: “Le voci di mercato non lo aiutano”

TORINO – Si torna a parlare di uno degli obiettivi di mercato della Juventus e a farlo è stato il suo stesso allenatore. Stiamo parlando di Matteo Lovato, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. Al termine della sfida vinta dagli Scaligeri contro la Lazio ieri sera, il tecnico gialloblù Ivan Juric ha parlato del suo giovane giocatore, accostato alla Juve da alcune settimane, ai microfoni di DAZN:

"I primi dieci minuti ha giocato veramente male e volevo levarlo. Pochi giorni fa abbiamo parlato e gli ho detto che deve stare tranquillo, perché finora ha giocato solamente tre partite per intero in Serie A. Le voci di mercato non lo aiutano, perché per un ragazzo come lui è pesante tutto ciò. Dopo l'inizio orribile, però, si è ripreso e ha giocato molto bene. Può diventare un fantastico difensore, ma deve sempre rimanere umile".