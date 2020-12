Jugovic: “Giusto dare fiducia a Pirlo. Quest’anno campionato più appassionante”

TORINO – In un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, l’ex bianconero Jugovic, decisivo dal dischetto nella finale di Champions contro l’Ajax del ’96, ha commentato così il cambio di guida tecnica in casa Juventus: “Un club così grande non può permettersi di partire senza l’obiettivo di vincere. A Torino funziona così, ma ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Se cambi, non è facile iniziare forte: ci vuole tempo perché la rosa è in costruzione e ci sono alcuni giovani. Io sono fiducioso e sposo l’idea di dare fiducia ad un ragazzo come Pirlo, che ha fatto la storia bianconera”.

Sul campionato in corso, invece, l'ex giocatore ha dichiarato: "Finalmente sarà un campionato appassionante. Prima non c'era storia, e il divertimento era pressocché nullo con una Juve dominante dal 2012. Quest'anno è diverso: il Milan sta sorprendendo, l'Inter è forte e le altre ci sono".