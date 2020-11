TORINO- Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato a Sky Sport di Andrea Pirlo, suo ex compagno durante il corso per allenatori di Coverciano: “E’ stato molto bello poterlo affrontare sul campo. Andrea, in passato, è stato un grandissimo calciatore. Ora sta avendo una bellissima opportunità come quella di allenare la Juventus e sono sicuro che la sfrutterà in pieno. Ha grande passione per questo sport e quando parli con lui te la trasmette”.