TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è tornato a parlare della sconfitta con la Juve: “Riguardo domenica scorsa penso che la mia squadra abbia venduto cara la pelle. Abbiamo sofferto, come normale che fosse, perchè loro ci hanno messo in difficoltà nei primi 20 minuti. Dopo però abbiamo alzato la testa, dimostrando di poter mettere in difficoltà i campioni d’Italia”.