TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato in vista dei prossimi impegni della sua Lazio: “Ci sono difficoltà nelle rotazioni, ma i ragazzi si sono compattati e stanno cercando di dare il meglio in questo difficile periodo. Ora ci aspetta una gara importantissima con lo Zenit, poi ci sarà la Juventus e dopo 15 giorni in cui potremo recuperare tutti i calciatori al momento assenti”.