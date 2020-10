Infantino: “Non riesco ad immaginare un Mondiale senza tifosi”

TORINO – Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato del prossimo Mondiale ai microfoni di Aargauer Zeitung: “Non riesco a immaginare un Mondiale senza tifosi. Abbiamo abbastanza tempo per tenere sotto controllo questa pandemia, nella consapevolezza che un Mondiale senza spettatori sarebbe inconcepibile e se si dovesse porre il problema il giocare o meno la competizione sarebbe qualcosa di superfluo, vorrebbe dire che l’umanità avrebbe problemi maggiori. Al momento la crisi minaccia il calcio e per la prima volta dalla seconda guerra mondiale le competizioni calcistiche in tutto il mondo sono state interrotte. La situazione è stata molto difficile, soprattutto per quei Paesi che dipendono dal reddito dei tifosi che vanno allo stadio”.