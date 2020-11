In Portogallo spunta un ritratto di CR7 realizzato con i piedi

TORINO – In attesa di conoscere gli 11 titolari per la gara di stasera, l’unica certezza in casa Juve, al momento sembra essere il solo Cristiano Ronaldo. L’alieno di Funchal infatti, ha realizzato ben 3 reti nelle ultime due gare giocate e vuole continuare a cavalcare l’onda anche nella sfida di stasera. Intanto però, c’è chi dal Portogallo prova a distogliere le attenzioni di CR7 dal campo di gioco. Già, perché sta circolando in queste ore sul web, una foto che immortala una ragazza disabile, intenta a realizzare un ritratto di Cristiano Ronaldo. Vi starete chiedendo dove sia la novitá, dato che di ‘affreschi’ sull’ex Real se ne trovano a centinaia, ma la particolarità stavolta è il modus operandi in cui è stato realizzato, interamente con i piedi. Non conosciamo il nome dell’artista, ma la sua opera sta facendo il giro del mondo.