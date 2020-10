Il rinnovo di Paulo Dybala si complica sempre di più

TORINO – Proseguono i movimenti in casa Juventus: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri stanno portando avanti i contatti per il rinnovo di Paulo Dybala. Tuttavia, la situazione sembra complicarsi sempre di più, probabilmente a causa delle richieste del giocatore: l’attaccante argentino, infatti, chiede un importante aumento di stipendio, più alto rispetto all’offerta della società. Per questo motivo, le parti sembrano essere molto distanti e l’accordo si fa sempre più lontano. Comunque, si continua a lavorare per trattenere a Torino la Joya, che rimane uno degli uomini fondamentali della Vecchia Signora.