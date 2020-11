Il retroscena del mancato acquisto di Edinson Cavani

TORINO – Si continua a lavorare sul mercato in casa Juventus, dove si continua a ricercare nuovi obiettivi per rinforzare la squadra. Nel frattempo, viene svelato un retroscena dell’ultima sessione, sul mancato acquisto di Edinson Cavani. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juve è stata vicina all’acquisto del centravanti uruguayano del Paris Saint Germain: tuttavia, le sue richieste di stipendio si aggiravano sui 13 milioni di euro, una cifra impossibile per i bianconeri. Per questo, El Matador è finito al Manchester United e la Vecchia Signora ha deciso di puntare sul ritorno di Alvaro Morata. Al momento, il campo sta confermando sempre di più questa scelta.