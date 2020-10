TORINO – La Juventus ha proseguito anche oggi il proprio lavoro. I bianconeri, in isolamento fiduciario al J Hotel, questo pomeriggio si sono spostati di poche decine di metri, raggiungendo i campi del JTC per la seconda seduta della settimana. Un allenamento iniziato in palestra, proseguito in campo con sfide 1vs1 e di tiri e concluso con una partitella finale. Domani si replica con la squadra nuovamente al lavoro nel pomeriggio.