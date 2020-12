Il presidente del Rennes sul futuro di Camavinga: “Decide lui”

TORINO – Potrebbero aprirsi alcune possibilità per il mercato della Juventus, che da tempo ha focalizzato diversi obiettivi. Uno di questi è il giovane Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002: il giocatore è stato accostato ai bianconeri da alcune settimane, ma la fila sulle sue tracce è molto lunga. Il presidente del club transalpino, Nicolas Holveck, ha rilasciato un’intervista a Ouest-France, in cui ha parlato del futuro del calciatore: “Eduardo deve continuare a giocare sempre al 100% e per lui la cosa più importante adesso è questa. Al momento abbiamo cominciato a parlare di rinnovo del contratto, ma sul suo futuro decide lui: l’accordo scade nel 2022, poi vedremo“.