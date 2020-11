TORINO- Nella lunga intervista concessa a El Partidazo de Cope, Alvaro Morata ha svelato uno dei suoi sogni: chiudere la propria carriera con la maglia del Getafe. Il club spagnolo, in cui il numero 9 della Juventus ha militato nella stagione 2007/08 prima di passare al Real Madrid, ha voluto rispondere con un simpatico tweet: “Non capiamo tutto il clamore…Per noi non sei mai stato di altre squadre”, postando la foto di un giovane Morata in maglia blu: