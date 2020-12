Il doppio ex Zavarov: “La Juventus dipende da Cristiano Ronaldo. Sulla Dinamo…”

TORINO – L’ex Juventus e Dinamo Kiev, Zavarov, ha parlato ai microfoni di TMW circa il match di stasera: “Non so quale sia la situazione attuale alla Juventus, manco a Torino da tanto tempo. Di solito questa squadra gioca bene in casa e penso che sarà difficile per la Dinamo se la Juventus scenderà in campo con la squadra più forte. Per la Dinamo anche un pareggio sarebbe molto bello. Cristiano Ronaldo è un giocatore chiave per la Juventus, il gioco della squadra dipende in gran parte da lui”.