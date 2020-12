Il Dallas FC esalta McKennie sui social: il messaggio

TORINO- Weston McKennie è sicuramente tra i calciatori più in forma in casa Juve in questo momento. Prestazioni sempre convincenti, unite al gol del pareggio nel derby e a quello del 2-0 nell’impresa di ieri sera al Camp Nou. Il Dalla FC, ex club del centrocampista bianconero, ha voluto rendere omaggio alla prodezza del ragazzo con un tweet. Nelle due foto affiancate si vede prima un giovanissimo McKennie ai suoi primi passi nel mondo del calcio, mentre nella seconda lo si può ammirare nella sua acrobazia che ha freddato Ter Stegen: