Il club bianconero ufficializza la ripartenza dei progetti Juventus Academy

TORINO – Il progetto Juventus Academy è ripartito. Il Training Camp organizzato a Malta a settembre, che ha completato i primi mesi di attività dopo la ripartenza, ha visto la partecipazione di 120 ragazzi e la presenza del Ministro del Turismo e del Ministro dello Sport di Malta. Si è trattato della prima attività Training Camp organizzata nel territorio, fortemente legato ai colori bianconeri.

Oltre a Malta, negli ultimi mesi si sono svolte attività ad Atene (66 partecipanti), Ginevra (78 partecipanti), due volte in Repubblica Ceca (per un totale di 190 partecipanti) e due volte a Stoccolma (per un totale di 196 partecipanti). È stata, ovviamente, un’estate con meno attività del solito, ma la passione e la voglia degli organizzatori e di tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai Training Camp sono state quelle di sempre, a conferma di quanto già visto in Italia nelle attività Summer Camp conclusesi ad agosto. Durante l’estate si è tenuta, inoltre, un’attività Juventus Training Session presso il Verdura Resort con la partecipazione di più di 50 ragazzi.

I prossimi appuntamenti con i Training Camp sono in programma alla fine di questo mese in Scozia, a Ginevra e a Stoccolma. Parallelamente, nelle location Year-Round Training, ovvero nelle Academy con attività permanente, le attività di allenamento Juventus hanno ripreso nella maggior parte del mondo, ovviamente nel rispetto delle regole e procedure locali.

Resta forte la speranza che presto tutti i ragazzi e ragazze possano tornare in campo.