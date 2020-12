Il calcio dice addio a Paolo Rossi

TORINO – Il 2020 continua ad essere un anno terribile anche per la storia dello sport. Nella notte si è spento Paolo Rossi, ex bianconero e campione del mondo con la Nazionale del 1982. Pallone d’Oro, attaccante straordinario, lascia l’indelebile ricordo delle notti di Spagna’82, quando tra mille difficoltà risultò decisivo in un’impresa mai dimenticata. All’età di 64 anni, l’ex attaccante è deceduto nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre. A riportare la notizia il noto giornalista di Rai Sport, Enrico Varriale, con una nota su Twitter.