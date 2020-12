Il Barca è la vittima preferita di CR7 in trasferta

TORINO – Si è appena concluso il big match di Champions tra Barcellona e Juventus, con l’impresa storica dei bianconeri che espugnano il Camp Nou per 0-3. Il risultato ride alla Vecchia Signora anche in virtù del primato ottenuto nel girone e a rendere tale questo sogno ci ha pensato il solito e immenso Cristiano Ronaldo. L’ex Real ha infatti realizzato una doppietta trasformando due calci di rigore, vincendo così il faccia a faccia con Leo Messi. La curiosità sta nel fatto che, proprio grazie alle reti di questa sera, CR7 trova nel Barcellona la sua vittima preferita in trasferta, al quale ha inflitto ben 14 reti in carriera lontano da ‘casa’. Nessun’altra squadra ha subito più gol in casa dall’alieno di Funchal, rispetto ai Blaugrana.