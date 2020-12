TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha fatto ricordare il 2020 delle Juventus Women che è avvenuto attraverso questi passaggi: “L’anno è cominciato al Nereo Rocco di Trieste contro il Tavagnacco, con una vittoria larga (1-5), ma in rimonta, quasi come monito delle caratteristiche necessarie a fronteggiare le sfide successive: qualità, sì, ma anche fame e voglia di non arrendersi mai. Il primo gol dell’anno l’ha segnato, tanto per cambiare, Cristiana Girelli e in quella gara è arrivata anche la prima rete, all’esordio in bianconero, di Annahita Zamanian. Girelli ha sbloccato anche la seconda gara dell’anno, ancora una volta in un grande stadio apertosi al calcio femminile, il Castellani di Empoli. A decidere il match, vinto 2-1, il gol di Valentina Cernoia, con un’esultanza manifesto del lato più battagliero delle Juventus Women. In quell’urlo liberatorio c’è la rabbia di chi non concepisce la sconfitta, di chi non vuole porsi limiti. C’è l’anima del gruppo.

Partita dopo partita, le bianconere hanno continuato a vincere, con un solo mezzo passo falso, lo 0-0 in casa della Florentia, riscattato immediatamente in quella che si rivelerà essere l’ultima gara in casa della stagione: 5-1 all’Inter, con il ritorno al gol di Bonansea in casa dopo l’infortunio. L’ultima gara della stagione si gioca a Verona. Un’altra vittoria e con un’altra prima volta: la prima rete in bianconero di Tuija Hyyrynen. Il 22 febbraio 2020 finisce la stagione 2019/20.

Quanto fatto in campionato fino a quel momento, però, è più che sufficiente per incoronare le bianconere campionesse d’Italia. 16 gare disputate, 14 vittorie e due pareggi, miglior attacco e miglior difesa, con un margine importante sulle inseguitrici. Numeri che raccontano il dominio e che uniti vanno a comporre lo scudetto da cucirsi nuovamente sul petto. Il terzo titolo di fila per una squadra che fin dai suoi primi passi ha saputo solo vincere, alzando il livello del suo rendimento ogniqualvolta le avversarie provino ad alzare l’asticella.

Le paure, l’incertezza e le rinunce, con l’avvicinarsi dell’estate e dell’avvio della nuova stagione lasciano spazio alla speranza, che riapre le porte del campionato. Ritrovarsi rappresenta un’emozione nuova, pur tra le cautele e le difficoltà del periodo, il pallone che rotola riaccende l’entusiasmo. Si riparte, curiosamente, da dove ci si era fermati, da Verona. E si riparte vincendo; il 2-0 porta le firme di Cristiana Girelli e Arianna Caruso. Girelli riprende da dove aveva lasciato, con una media gol irreale, e le bianconere continuano a vincere. All’ultimo respiro, come contro l’Empoli, con pazienza, come contro il San Marino, in serate destinate a rimanere nella storia, come la prima volta della Serie A Femminile a San Siro, in uno scontro d’alta classifica contro il Milan, con prove di forza, leggasi i 4-0 a Fiorentina e Sassuolo, o in rimonta, come con Napoli e Florentia. Solo vittorie in campionato“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<