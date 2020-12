IFFHS- La formazione dell’anno: Ronaldo nel tridente con Messi e Lewandowski

TORINO- L’IFFHS, Federazione Internazione di Storia e Statistica del calcio, ha stilato la formazione ideale dell’ultimo anno solare. In avanti, insieme a Lionel Messi e Robert Lewandowski, spicca la presenza di Cristiano Ronaldo, unico calciatore militante in Serie A in questo speciale undici. Tra i pali Neuer, che comanda una difesa formata dai “Reds” Arnold e Van dijk, Sergio Ramos e Alphonso Davies. Per un attacco stellare, a centrocampo, ci vuole altrettanta qualità ed ecco quindi il terzetto formato da Thiago Alcantara, Kevin De Bruyne e Joshua Kimmich:

(4-3-3): Neuer; Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies; Thiago Alcantara, De Bruyne, Kimmich; Ronaldo, Lewandowski, Messi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<