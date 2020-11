I risultati delle amichevoli dei nazionali bianconeri

TORINO – Mercoledì di amichevoli per i tanti giocatori bianconeri convocati dalle proprie Nazionali. Per il momento non c’è stato nessun “derby” tra compagni di squadra, in attesa del primo dei cinque, tra la Colombia di Juan Cuadrado e l’Uruguay di Rodrigo Bentancur, in programma sabato sera alle 21.30 (ora italiana) e valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2022.

Questi i risultati dei match disputati nel pomeriggio e nella serata di ieri. La prima a scendere in campo è stata la Turchia di Merih Demiral, schierato in campo a partire dal 54’, che ha pareggiato 3-3 con la Croazia.

Anche Dejan Kulusevski ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco soltanto nel secondo tempo (al 75’) nel derby scandinavo perso per 2-0 dalla sua Svezia, in trasferta, con la Danimarca.

Nell’amichevole casalinga degli Azzurri con l’Estonia, vinta 4-0, ha giocato (fino al 71’) ed è andato a segno Federico Bernardeschi. Turno di riposo, invece, per l’altro bianconero convocato: Leonardo Bonucci.

Successi rotondi anche per la Polonia di Wojciech Szczesny, in panchina per tutti i 90’, nella gara interna contro l’Ucraina, conclusasi 2-0, e per Cristiano Ronaldo che, subentrato dalla panchina a inizio ripresa, nel 7-0 casalingo del Portogallo contro l’Andorra ha centrato l’ennesimo record. Il portoghese, con la rete messa a segno, ha raggiunto nella classifica dei cannonieri all-time Ferenc Puskás a quota 746 gol in carriera.

Pareggio esterno per 1-1, invece, per Alvaro Morata e la sua Spagna con l’Olanda. Il numero 9 bianconero è partito titolare, restando sul terreno di gioco fino al 60’, nello schieramento iniziale voluto dal C.T. Luis Enrique e ha fornito l’assist per il momentaneo vantaggio degli iberici.

A chiudere questa serata di amichevoli è stata la Francia di Adrien Rabiot, che non è sceso in campo, sconfitta a sorpresa 0-2 allo Stade de France dalla Finlandia.