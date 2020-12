I complimenti di Marchisio alla Frappart: “Nel 2020 le lotte si combattono anche nei campi di calcio”

TORINO – Quella di ieri è stata una serata entusiasmante per la Juve, in virtù del 3-0 maturato contro gli ucraini della Dynamo Kiev. Ma è stata anche una data importante per quel che riguarda la storia della Champions. Già, perché per la prima volta a dirigere un match della massima competizione europea per club è stata un arbitro donna, la francese Stephanie Frappart. Sono arrivati tantissimi elogi al termine del match per la direzione di gara e tra questi, anche quelli dell’ex bianconero Claudio Marchisio che, su Instagram scrive: “Nel 2020 le lotte si combattono anche nei campi di calcio. Complimenti a Stephanie Frappart”.