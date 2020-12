I bookmakers sicuri: Aguero andrà alla Juventus

TORINO – La Juventus si prepara alla nuova sessione di calciomercato che si sta per aprire a gennaio e Fabio Paratici sta sfogliando la lista dei possibili affari. Uno di questi porta il nome di Sergio Aguero, attaccante argentino classe 1988, cha in carriera ha segnato più di 400 gol tra club e Nazionale. Il “Kun” è in scadenza di contratto con il Manchester City e la Vecchia Signora avrebbe adocchiato il suo profilo nelle ultime settimane.

Un colpo difficile da realizzare e che probabilmente lascerà un po’ scettici i tifosi juventini, ma non le agenzie di scommesse. Infatti, come riportato da Agipronews, i bookmakers sono sicuri che il calciatore andrà alla Juve: i vari betting analyst, nella formulazione delle quote, hanno stabilito a 2,50 il passaggio dell’argentino ai bianconeri. Una quota molto bassa e che dà molta fiducia al club torinese, che dopo Cristiano Ronaldo, potrebbe portare in Serie A, a distanza di tre anni, un altro top player del calcio mondiale. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<