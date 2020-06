Higuain: “Mi sono stati tutti vicino nei momenti difficili, voglio finire al meglio la stagione. Il campionato non è chiuso”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Gonzalo Higuain ha analizzato il successo sul Lecce: “Dopo un periodo brutto, ho cambiato qualcosa nella mente e ho capito che la squadra aveva bisogno di me per finire al meglio la stagione. La squadra e la tifoseria mi hanno dato tanto ed era giusto sdebitarmi. Felice per il gol, ora dobbiamo riposare perchè martedì si torna in campo. Mi sono stati tutti vicino e ora voglio finire al meglio questo campionato. Vantaggio sulla Lazio? Dovevamo vincere per allungare, ma loro devono ancora giocare. Abbiamo fatto il nostro, ma ci sono tante partite e dobbiamo rimanere concentrati”. Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, Alfredo Pedullà ha sganciato una nuova bomba di mercato: “Dopo Arthur, un altro colpo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

