Haaland: “Cristiano Ronaldo il mio idolo, sogno la Champions. Dedico il Golden Boy a Raiola…”

TORINO – Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in occasione della sua vittoria come Golden Boy parlando anche di Juventus: "Dedico il trofeo alla mia famiglia in primis, ma soprattutto al mio agente Mino Raiola: è stato lui ad avvisarmi per primo con una telefonata che mi ha dato un'enorme felicità. Un mio grande sogno? Vincere la Champions League. La mia media gol a partita nell'anno solare 2020 è più alta di quella di CR7. L'obiettivo è fare sempre meglio, sono un lottatore che non si arrende mai. Ronaldo e Ibrahimovic sono due campionissimi, ero stregato quando li vedevo in tv. Sono stati gli idoli di tanti ragazzi tra cui il sottoscritto, esempi da imitare per la continuità che permette loro di rimanere ad altissimi livelli per così tanti anni".