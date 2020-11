Guidolin: “Anche la Roma per lo scudetto, Fonseca mi piace per la sua elasticità”

TORINO – Francesco Guidolin. ex allenatore dell’Udinese, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni de Il Messaggero: “Roma per lo scudetto? Secondo me sì, è un campionato aperto e quindi tra le squadre in corsa c’è anche la Roma. La Juve rimane la favorita ma non è più una dominatrice. Le distanza si sono ridotte. Di lui mi piace l’elasticità. Ora ha trovato questo 3-4-2-1 che è un modulo equilibrato per i giocatori che dispone. I due trequartisti sono bravissimi, Pedro e Mkhitaryan non li scopro certamente io. L’armeno prima o poi doveva sfondare anche da noi. Ha caratteristiche simili a Calhanoglu, è un centrocampista avanzato, mezza punta, un numero 10 che sa e può fare tutto. E poi c’è Dzeko. Ragazzi, Dzeko è Dzeko… Io poi ho un debole per Pellegrini. Può diventare fortissimo. L’impressione che ho, è che deve crederci di più. Lo vedo bene ovunque, anche se ritengo abbia bisogno un po’ più di campo per esprimersi al meglio. Il ruolo perfetto sarebbe quello di mezzala in una mediana a tre ma ha la qualità per giocare dove vuole. Anche da mezza punta”.