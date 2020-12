Guarino sulla vittoria contro la Roma: “Fondamentale partire forte, ora testa a Lione”

TORINO – Il tecnico della Juventus Women, Rita Guarino, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv sulla vittoria per 4-1 contro la Roma: “Era fondamentale partire forte, anche se non era scontato perché le scorie della Champions si fanno sentire – l’analisi di coach Guarino -. Con la giusta mentalità e la giusta compattezza anche nelle idee e con la lucidità giusta siamo riusciti a essere protagoniste di un ottimo primo tempo e abbiamo portato il risultato in fondo. Siamo un’ottima rosa e con giocatrici che sanno mettersi a disposizione della squadra non puoi che essere soddisfatta. Ora recuperiamo le energie, scenderemo in campo a Lione per dare il massimo e fornire una pretazione che quando giochi contro squadre del genere deve andare oltre i tuoi limiti”.