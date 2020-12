Griezmann critica il Barcellona: “Mai scesi in campo, abbiamo dato una brutta immagine”

TORINO- Ai microfoni di AS, Antoine Griezmann è tornato sul pesante ko del Barcellona contro la Juve di ieri sera: “Cosa è successo? Bella domanda. Non siamo mai scesi in campo, ci hanno sempre superato in tutto e per tutto nel primo tempo. Abbiamo sbagliato tutto in ogni zona del campo, ci è mancata la voglia di vincere. Dopo il terzo gol abbiamo cominciato ad attaccare, ma come si è visto è servito a poco. Bisogna andare avanti con maggior convinzione. Abbiamo dato una brutta immagine di noi e ora dobbiamo pensare ad una svolta già nella gara di domenica. Ottavi? Non mi interessa chi affronteremo al prossimo turno, dobbiamo dimostrare di poter vincere la Champions League e il campionato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<