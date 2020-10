Graziani: “Pirlo? Non puoi dare una Ferrari ad un neopatentato”

TORINO – Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset XXL circa l’operato di Andrea Pirlo alla Juventus: “Con quale assetto tattico ha giocato l’altro ieri sera la Juventus? C’era una confusione totale. Io lo dissi già ad inizio stagione: non puoi dare la Ferrari in mano ad un neopatentato. È pericoloso, perché lui non si è mai interfacciato neanche con un settore giovanile, come fai a proporre le tue idee a questa squadra? Non puoi passare così velocemente dal campo alla panchina, sono due mondi diversi. A Roma ha fatto dei danni, ieri ne ha fatti altrettanti: perché non partire subito con uno schieramento ben definito? Poi non ho capito il mancato impiego di Dybala: vuoi metterlo almeno nell’ultima mezz’ora? Ieri ho visto la Juve più brutta degli ultimi quindici anni”.