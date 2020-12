TORINO – Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa la lotta scudetto: “In un campionato anomalo come questo, anche se il Napoli deve acquisire una continuità di gioco e risultati che ancora non è arrivata, quest’anno se la squadra ci crede potrebbe essere l’anno buono per vincere lo Scudetto. Diego era un ragazzo splendido, che si è prodigato per gli altri”.