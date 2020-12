TORINo- Negli studi di Tiki Taka, Francesco Graziani ha parlato della situazione in casa Juve: “I bianconeri dovrebbero richiamare il soldato Allegri! Se la Juve vuole cambiare rotta, prima bisogna cambiare il manico. Non si dà una Ferrari in mano a un neopatentato. Fossi stato l’allenatore, a Benevento, Ronaldo lo avrei portato sicuramente dietro. Gli avrei detto: “Se ho bisogno di te entri, altrimenti fai la differenza facendo gruppo con noi”.