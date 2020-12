Graziani: “Mi domando perché la Juve non abbia preso un altro attaccante”

TORINO – L’ex giocatore, Ciccio Graziani, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset XXL della Juventus: “Non mi è piaciuta la Juventus, ha tirato quattro volte e ha fatto due gol. Il Torino mi è piaciuto nel primo tempo, ma nel secondo è stato un disastro: ha smesso di giocare aggrappandosi al vantaggio. Mi domando per quale motivo la Juve, che vuole vincere soprattutto in Europa, non abbia preso un altro attaccante? Se manca Morata, chi gioca con Ronaldo? Dybala non è un attaccante, deve giocare da trequartista. 3-0 al Barcellona? Possibile, ma serve la partita perfetta, anche se i blaugrana hanno dimostrato di essere una squadra battibile”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<