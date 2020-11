Graziani: “Dybala? I fuoriclasse dovrebbero giocare sempre”

TORINO- Negli studi di Tiki Taka, Ciccio Graziani ha parlato della situazione che sta vivendo Paulo Dybala: “Se allenassi la Juve, l’argentino sarebbe uno dei primi a prendersi la maglia da titolare, perchè i fuoriclasse devono giocare sempre. Si sta facendo un film che abbiamo già visto l’anno scorso. Se giocava Dybala non giocava Higuain, se giocava Higuain non giocava Dybala. Capisco che, in certi momenti, debbano esserci degli equilibri, ma quante volte abbiamo visto il tridente in campo?”.