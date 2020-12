Graziani: “Alla Juve troppi alti e bassi. Dybala dovrebbe giocare così…”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Graziani ha parlato della situazione in casa Juve: “Non mi piacciono questi alti e bassi. Senza la vittoria a tavolino sul Napoli sarebbe in ottava posizione e questo non può far piacere all’ambiente. Dybala? Dovrebbe giocare da trequartista in un 4-3-1-2, con lui dietro Morata e Ronaldo sarebbero gli avversari a preoccuparsi della Juve e non viceversa”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA