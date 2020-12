Gotti: “De Paul? Decide lui del suo futuro. Avrà fatto le sue valutazioni”

TORINO- Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato del possibile futuro di Rodrigo De Paul, obiettivo della Juve: “Questi aspetti riguardano lui, per cui è bene che risponda lui. Ciò che posso dire io è che lui sta facendo un continuo percorso di crescita che sembra non avere fine. Anche de Paul avrà fatto le sue valutazioni riguardo a quello che lui dà a questa squadra e quello che questa squadra sta dando a lui in cambio”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<