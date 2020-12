Gomez fuori contro la Roma, addio più vicino. La Juve…

TORINO- Situazione pesante in casa Atalanta in seguito al caso Gomez scoppiato negli scorsi giorni. Il numero 10 argentino, ormai in rotta con il tecnico Gianpiero Gasperini è finito in panchina nella trasferta di Torino contro la Juventus facendo il suo ingresso soltanto nella ripresa, mentre contro la Roma potrebbe addirittura restare fuori dalla lista dei convocati. A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea un addio sempre più probabile durante la finestra di mercato di Gennaio. Anche la Juve starebbe seguendo la situazione, nonostante la secca smentita di Fabio Paratici nell’intervista rilasciata proprio in occasione della sfida di mercoledì contro i bergamaschi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<