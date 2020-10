Gol annullati a Morata, il figlio di Pirlo furioso sui social: “Ma basta!!!”

TORINO- Per effetto dei gol di Dembélé e Messi, la Juventus ha ceduto il passo al Barcellona, vittorioso per 2-0 all’Allianz Stadium e ora in testa al girone G a quota 6 punti. Bianconeri anche molto sfortunati stasera, visto che Alvaro Morata si è visto annullare ben tre gol per fuorigioco. Una maledizione che sembra non voler lasciar perdere il numero 9 spagnolo, che in questo inizio di stagione si è gia visto annullare ben 5 reti (le altre con Crotone e Verona in campionato) e che ha suscitato la rabbia di molti tifosi. Tra tutti Nicolò Pirlo, figlio del mister juventino Andrea, che tramite una storia sul suo profilo Instagram ha lanciato un messaggio, criticando l’operato del VAR: “Andiamo tutti a casa, ma basta, ma basta!!!”: