Globe Soccer Awards, Ronaldo tra i candidati al premio di giocatore del secolo

TORINO- Già piena di trofei, la bacheca di Cristiano Ronaldo potrebbe molto presto arricchirsi di nuovi riconoscimenti. Il fenomeno portoghese, infatti, è stato nominato tra i finalisti dei Globe Soccer Award, che si terranno il 27 dicembre, come calciatore del secolo (2001-2020). Con lui in lizza Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho. Ma non è finita qui. Il numero 7 della Juventus, infatti, è tra i candidati per il premio di calciatore dell'anno con Messi e Robert Lewandowski.