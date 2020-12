Globe Soccer Awards, CR7 batte Messi: il portoghese premiato come miglior giocatore del secolo

TORINO – Oggi a Dubai si è svolta la cerimonia dei Globe Soccer Awards in cui sono stati assegnati vari premi dai club agli agenti dei calciatori. L’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è stato eletto come miglior agente del secolo. A ritirare il premio è stato proprio il portoghese, assistito di Mendes. CR7 invece ha vinto il premio del miglior giocatore del secolo. Queste le parole del portoghese dopo la consegna del premio: “Bellissimo. Voglio soltanto dire grazie a tutti, alle persone che hanno votato per me, ai compagni, ai club dove ho giocato, alla famiglia. È un traguardo eccezionale per me e mi dà la motivazione per portare avanti la mia vita. È fantastico far parte di questo evento ed essere nominato come migliore è un grande onore, spero che l’anno prossimo la pandemia sia finita e che ci si possa divertire un po’ di più. Grazie a tutti, sono molto fiero e felice. È un grande successo per me, sono fiero e felice. Questo mi dà una motivazione ulteriore per continuare il mio percorso, spero di poter giocare ancora tanti anni e godermi i tifosi”.

Durante la cerimonia il portoghese ha parlato di vari argomenti come la mancanza del pubblico negli stadi e del fatto che è ancora nel migliore undici dell'anno in lizza per il Pallone d'oro, ma ad esprimere un pensiero corretto nei confronti del portoghese è stato l'attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski: "Io al tavolo con Cristiano Ronaldo e Messi? Ho risposto che avrei potuto inviarli a cena, perché se sei al top come Cristiano per oltre 10 anni, per me essere lì è qualcosa di speciale. Non so cosa significhi per loro essere al vertice per tanti anni, le aspettative sono altissime, bisogna mantenere quel livello, aiutare la squadra, è difficile. Io da qualche anno cerco di essere al vertice, di fare tanti gol e dimostra anche che gioco in una delle squadre più forti forse della storia".