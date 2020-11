Gli auguri speciali di Marchisio a Del Piero: “Sei una leggenda vivente. Tanti auguri Ale”

TORINO – Quella di oggi è una data importantissima, se non fondamentale, per tutto il popolo bianconero. Già, perché il 9 novembre di 46 anni fa nasceva Alessandro Del Piero e sono stati già migliaia i messaggi di auguri destinati a Pinturicchio. Tra questi, non poteva mancare la lettera commovente del suo ex compagno di squadra e amico, Claudio Marchisio. Il Principino ha infatti postato una foto che li immortala esultare insieme dopo un gol, con il seguente testo.

“In questo momento così difficile per tutti, molti di noi cercano ricordi e foto ad eventi ad ognuno molto importanti. Io non posso che legarmi tanto a questa foto per vari motivi. Come per esempio: 1) Perché sto parlando di Alessandro Del Piero. 2) Perché per me questa foto vale, ad oggi, quanto la mia esperienza come calciatore e come uomo. 3) Perché in questa foto, poco prima, realizzo uno dei gol più bello e difficili della mia carriera. Quarto ed ultimo, perché oggi è il compleanno di una leggenda vivente, come calciatore ma soprattutto come uomo per cui io ho una stima immensa. Tanti auguri Ale”.