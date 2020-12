Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Pinsoglio

TORINO- Il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni in merito ai calciatori che dovranno scontare una squalifica nel prossimo turno di campionato. Tra questi c’è anche il terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio, espulso nel finale del derby vinto per un’esultanza troppo accesa. Il ragazzo, così come Ceccherini (Verona), Petriccione (Crotone) e Pedro (Roma), sconterà soltanto un turno di squalifica.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<