Giudice Sportivo, inibizioni Paratici e Nedved per offese agli ufficiali di gara

TORINO- Come riportato nel comunicato, il Giudice Sportivo ha punito con un’inibizione i dirigenti della Juventus Pavel Nedved e Fabio Paratici dopo il derby con il Torino. L’ex numero 11 per: “avere reiteratamente, dal 35′ del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo dal Direttore di gara”, mentre il dirigente per: “aver, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara espressioni irriguardose; già diffidato”. Paratici è stato inibito fino al 14 dicembre.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<