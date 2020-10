TORINO – Cristiana Girelli, attaccante della Juve Women, ha parlato ai microfoni di Rai Sport tra gli altri argomenti anche di Cristiano Ronaldo: ” Cristiano Ronaldo? Ha la fortuna di allenarsi in queste settimane in cui è risultato positivo, anzi credo che forse si starà allenando di più rispetto a quando si allena con la Juventus. Mi auguro che per la partita col Barcellona possa esserci perchè effettivamente la Juve sta un po’ sentendo la sua mancanza”.