Giordano: “Scudetto? Juve, Milan o Inter. Se lo giocano loro”

TORINO – Bruno Giordano, allenatore, ha parlato di Juventus e della lotta scudetto ai microfoni di TMW Radio: “Se il Milan deve puntare ormai alla vittoria dello Scudetto?Lotterà fino alla fine. Abbiamo visto con che energia e carattere ha lottato con la Lazio. Nella sofferenza si sanno esaltare, questo è lo spirito di una grande squadra. Mancavano tanti punti di riferimento ma contro una grande Lazio l’hanno spuntata senza rubare nulla. Hernandez ha risolto la partita e per ora è il terzino più forte del mondo. Chi vince il campionato? Juve, Milan o Inter. Se lo giocano loro. E’ dall’inizio che diciamo che non convince il Milan ma poi vince o pareggia”. Poi l’elogio sul match di San Siro contro la Lazio: “La partita con la Lazio è l’esempio di una squadra che comincia realmente a crederci. Nelle annate poi ci sono delle partite che ti danno una sicurezza che diventa fondamentale”.

Poi Giordano ha anche parlato della Lazio di Inzaghi e dei top e flop di questa prima parte del campionato di Serie A: "Lazio con Inzaghi criticato per i cambi in corsa? I cambi non mi sono piaciuti – afferma –. Per esempio rischia Correa e poi dopo esce per infortunio, poi soprattutto le ultime due sostituzioni hanno dato ossigeno al Milan. Facendo uscire giocatori importanti hanno ridato fiducia al Milan.Chi il flop e il top di questa prima parte di campionato di Serie A?Il Torino il flop, mi aspettavo anche di più dalla Juve ma col cambio tecnico ci può stare. Il top è il Benevento, quello che sta facendo Pippo Inzaghi è tanta roba – ha concluso l'allenatore – ".