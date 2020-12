Giletti: “Pirlo allenatore adatto per la Juve. I nuovi devono imparare dai senatori”

TORINO- Il noto conduttore e tifoso juventino Massimo Giletti ha parlato della situazione in casa Juve ai microfoni di Tuttosport: “Pirlo è un allenatore all’altezza di questa squadra. Di critiche ne ha già avute abbastanza, ma insisto nel dire che lui è l’allenatore giusto per la Juve, per una squadra che, comunque, è avanti per mentalità, e non solo, a tutte le altre. Risultati? Pirlo c’entra poco se tutti i giocatori non danno il massimo. I giocatori devono imparare la grande voglia di vincere, di combattere, di essere più cinici. Come Arthu. E’vero che viene da un campionato differente, però non sta affatto rendendo per ciò che ci si aspettava. E anche Dybala, senza puntare il dito, non può come contro il Cagliari perdere la palla e non concludere in fase decisiva. I nuovi devono imparare dalla vecchia guardia”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA